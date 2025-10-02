На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Бригады» раскрыла главный секрет счастья

Актриса Гусева: секрет счастья заключается в умении жить настоящим моментом
Заслуженная артистка России Екатерина Гусева поделилась в беседе с «Пятым каналом» своим видением секрета счастья. Об этом она рассказала на премьере концерта «Счастлив тем, что я дышал и жил. Мгновения. Чувство. Жизнь», посвященного 130-летию Сергея Есенина.

По словам Гусевой, формула счастья, в ее понимании, заключается в умении жить настоящим моментом.

«Я живу здесь и сейчас. Я счастлива, и понимаю это. Ничего не хочу, только сохранить то, что есть сегодня. И так я думаю уже много лет. И мне кажется — это такой секрет счастья», — заявила она.

На мероприятии, которое состоялось в Государственном Кремлевском Дворце, Гусева была ведущей вместе с народным артистом России Сергеем Безруковым. Актриса назвала коллегу по «Бригаде» идеальным соведущим, отметив, его знания и любовь к творчеству Есенина.

В августе 2025 года музыкант Рома Зверь раскрыл секрет семейного счастья. По его словам, оно достигается путем уважения к партнеру. Фронтмен группы «Звери» добавил, что считает нормальным, если пары периодически ссорятся и ругаются, подчеркнув, что это тоже должно быть в обычной семье.

