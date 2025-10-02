На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка Гуфа поет для «сидельцев» и тусуется с ворами в законе

Новая девушка Гуфа Нестерова поет шансон в тюрьмах и дружит с ворами в законе
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

36-летняя Вероника Нестерова, новая избранница рэпера Гуфа (Алексея Долматова), строит музыкальную карьеру, выступая с шансонными композициями перед криминальными авторитетами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Карьеру в музыке Нестерова начала только в 2021 году: c 2017 по 2020 год она занималась арендой недвижимости в Ханты-Мансийском округе, но бизнес не увенчался успехом. Женщина также снималась в массовках и участвовала в конкурсах красоты, пока «не нашла себя в шансоне».

«Нестерова тусуется с бывшим криминальным авторитетом и вором в законе Сашей Севером и местными блатными поэтами. Свои песни Вероника поет перед деловыми дядями и реальными зэками», — уточняется в посте.

По данным издания The Flow, новая избранница Гуфа выступает под псевдонимом Lady Bro. В ее дискографии есть совместные композиции с рэпером Витей АК-47 и экс-осужденным хип-хоп-исполнителем Метоксом (Алексеем Самсоновым). В одной из песен она выступает в роли девушки заключенного, которая пытается доказать невиновность избранника.

Также Нестерова исполняет патриотические композиции. В одной из них она поет: «Эх, страна моя родная, до чего ж ты хороша. Холод, водка и медведи. Это русская душа. Мы растем, наши границы не закончатся нигде…»

Накануне стало известно, что полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже. В правоохранительных органах рассказали, что версия музыканта и его защитников подтвердилась: он не был зачинщиком потасовки.

