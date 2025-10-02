У Леонида Агутина обнаружили задолженность перед налоговой

Певец Леонид Агутин оказался должен налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Как отмечает издание, Агутин имеет задолженность по ИП в размере 1 миллиона 527 тысяч рублей. При игнорировании долга на певца могут обратить внимание судебные приставы. Композитору также может грозить блокировка счетов.

В июне портал «Страсти» сообщил, что Агутина разыскивают судебные приставы из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина», где артист владеет долей в 35%.

ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» было создано в 2018 году, но с 2023-го фирма показывала нулевую прибыль. В конце мая 2025 года против бизнеса артиста возбудили исполнительное производство — причиной стала неуплата страховых взносов на сумму 1 тыс. рублей.

В России у Агутина также есть компания «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но и не приносит прибыли. Супруга певца Анжелика Варум раскрывала в старых интервью, что семья владеет виноградниками на юге России. Они расположены в Темрюкском районе, их площадь составляет 50 гектаров.

Ранее Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца.