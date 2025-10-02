На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Леонида Агутина обнаружили задолженность перед налоговой

PostNews: певец Агутин задолжал ФНС 1,5 млн рублей
true
true
true
close
Телеграм-канал «Леонид Агутин»

Певец Леонид Агутин оказался должен налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Как отмечает издание, Агутин имеет задолженность по ИП в размере 1 миллиона 527 тысяч рублей. При игнорировании долга на певца могут обратить внимание судебные приставы. Композитору также может грозить блокировка счетов.

В июне портал «Страсти» сообщил, что Агутина разыскивают судебные приставы из-за задолженности компании «Продюсерский центр Леонида Агутина», где артист владеет долей в 35%.

ООО «Продюсерский центр Леонида Агутина» было создано в 2018 году, но с 2023-го фирма показывала нулевую прибыль. В конце мая 2025 года против бизнеса артиста возбудили исполнительное производство — причиной стала неуплата страховых взносов на сумму 1 тыс. рублей.

В России у Агутина также есть компания «На сиреневой луне», которая не имеет задолженностей, но и не приносит прибыли. Супруга певца Анжелика Варум раскрывала в старых интервью, что семья владеет виноградниками на юге России. Они расположены в Темрюкском районе, их площадь составляет 50 гектаров.

Ранее Агутин тайно выдал старшую дочь замуж за иностранца.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами