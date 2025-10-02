Годунова вышла в свет с Владом А4 на фоне слухов о разводе

Блогерша Юлия Годунова в Telegram-канале не подтвердила слухи о расставании с мужем Владом А4 (он же — Влад Бумага).

Годунова поделилась новым фото с супругом на фоне слухов о расставании. Блогеры вместе посетили конференцию VK.

Слухи о разрыве заметило издание «СтарХит». Как заявили журналисты, блогеры перестали появляться вместе на публике. Кроме того, они не публиковали совместные фотографии в соцсети.

В мае прошлого года Влад А4 и Юлия Годунова впервые стали родителями. У пары родилась дочь. Малышка появилась на свет 8 мая в клиническом госпитале «Лапино» в Подмосковье. Блогерша опубликовала кадры с возлюбленным и новорожденной. Поклонники поздравили знаменитостей с пополнением в семье.

В мае 2025 года Влада А4 внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за вопроса президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

С вопросом к Путину блогер обратился на прямой линии в декабре. В ответ ему президент отметил, что замедление связано скорее с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. Глава государства добавил, что YouTube нарушил законы РФ и получил обоснованные претензии от Роскомнадзора.

Ранее у Влада Бумаги нашли долг на 2 млн рублей перед ФНС.