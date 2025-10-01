На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа цена возвращения Ирины Аллегровой на сцену России

«Абзац»: певица Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену за 15 млн рублей
Максим Блинов/РИА Новости

Народная артистка России Ирина Аллегрова, которая с 2022 года отказалась от сольных выступлений, готова возвращаться на отечественную сцену для частных мероприятий, но только за внушительный гонорар. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на инсайдера из ивент-агентства.

Источник раскрыл, что 45-минутное выступление звезды обойдется заказчику в 15 млн рублей плюс 2 млн рублей в рамках выполнения всех условий технического райдера.

При этом у Аллегровой есть ряд других условий: мероприятие должно быть закрытого формата без возможности видеосъемки, а организаторам необходимо заранее предоставить список гостей.

В гримерке артистка требует наличия фруктов, минеральной воды и свежевыжатых соков; алкоголь она не употребляет. После завершения выступления Ирина Аллегрова сразу же покидает мероприятие и отправляется домой, не задерживаясь для общения с гостями.

В начале сентября Аллегрова призналась, что не планирует возвращаться на сцену в ближайшее время. Она заявила, что считает неприемлемым исполнять «развеселые песни» на фоне специальной военной операции России на Украине.

В 2024 году Ирина Аллегрова стала одной из самых популярных артисткой российской эстрады — за нее проголосовали 7% россиян. Уточнялось, что артистка разделила третье место с певицей Анной Asti. Лидером списка уже третий год подряд оказалась певица Полина Гагарина.

Ранее Татьяна Буланова рассказала, по какому человеку сильно скучает.

