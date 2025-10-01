На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезду «Брата» экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Mash: актер Сухоруков был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем
Звезда фильмов «Брат» и «Жмурки» Виктор Сухоруков был экстренно госпитализирован в столичную больницу из-за жалоб на боль и першение в груди. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, изначально врачи подозревали тяжелый атеросклероз коронарных артерий, однако точным диагнозом оказалась стенокардия. После обследования и получения медицинских рекомендаций Сухоруков был выписан.

Mash отмечает, ссылаясь на самого актера, что на данный момент он сохраняет оптимизм, несмотря на недавнюю госпитализацию.

«Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один», — передает слова Сухорукова Telegram-канал.

Весной 2025 года Виктору Сухорукову провели операцию на сердце на фоне инфаркта. Тогда артисту пришлось отменить все театральные постановки и пройти длительный курс реабилитации. Он вернулся к творческой деятельности только в сентябре — сыграл в моноспектакле «Счастливые дни» на сцене Театра имени Ермоловой.

Накануне сообщалось, что фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков находится в больнице вместе со своей матерью Лилией Наильевной. Life со ссылкой на SHOT заявлял, что женщину доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга. Другие подробности состояния ее здоровья не раскрывались.

Ранее сообщалось, что певец Басков погасил задолженности перед ФНС.

