«Сергей рядом с ней»: появились подробности госпитализации матери лидера ««Руки Вверх»

PR-директор Шекшеев: певец Сергей Жуков находится рядом с матерью в больнице

Фронтмен группы «Руки Вверх» Сергей Жуков находится в больнице вместе со своей матерью Лилией Наильевной. Об этом сообщил NEWS.ru PR-директор артиста Петро Шекшеев.

По словам представителя музыканта, он не может комментировать подробности здоровья женщины, однако подтверждает, что 72-летнюю Лилию Наильевну действительно госпитализировали.

«Не могу как-либо комментировать состояние Лилии Наильевны, кроме того факта, что она действительно находится в больнице, а Сергей рядом с ней», — сказал он.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Лилию Жукову доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга. Другие подробности состояния ее здоровья не раскрывались.

26 сентября Жуков рассказал, что выступает на сцене уже более 30 лет. Музыкант напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал «Лужники», а также отметил, что имеет ряд важных наград за свое творчество и внушительный стаж работы.

В конце августа сообщалось, что Жуков задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) свыше одного миллиона рублей.

