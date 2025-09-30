На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России закроют магазины Ефремова

Mash: магазины блогера Никиты Ефремова закроют в России
true
true
true
close
Nikita Efremov/YouTube

В России закроют магазин кроссовок блогера Никиты Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сетевые точки магазинов NE ликвидируют в конце октября. Перед закрытием бренд устроит распродажу до 30 октября. Как отмечает Mash, после этого сеть ждет смена концепции и удаление всех связей с Ефремовым. Отмечается, что блогер не управляет магазином с 20 января.

Ефремова задержали 19 августа в московском аэропорту Шереметьево. Создателя бренда по продаже обуви в СМИ называют «кроссовочным магнатом». Как рассказали в Следственном комитете, против него возбудили уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности — в 2021–2022 годах Ефремов, по версии следствия, переводил деньги запрещенной на территории РФ организации. СМИ уточняют, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), а сумма переводов составила шесть тысяч рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов.

