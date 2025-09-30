Назван размер пенсии Диброва

Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров получает пенсию в размере почти 40 тысяч рублей. Об этом сообщает kp.ru.

Как отмечает издание, Дибров не жалуется на размер пенсии. Он считает размер пособия справедливым.

«У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», — отметил артист.

65-летний Дибров продолжает работать на телевидении. В сентябре он вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером». Телеведущий пришел в студию программы в честь ее юбилея. Он снялся в тысячном выпуске передачи.

Телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года, с декабря 2008 года программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023-го ведущей стала Юлианна Караулова.

25 сентября Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Он также признался, что, хотя юридические формальности развода и завершатся штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

Ранее Дмитрия Диброва заподозрили в романе с молодой девушкой.