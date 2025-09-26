Дмитрий Дибров после развода вернулся в «Кто хочет стать миллионером»

Шоумен Дмитрий Дибров после развода вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В сентябре 2025 года интеллектуальное шоу отмечает юбилей — на экран выйдет тысячный выпуск проекта. Телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года, с декабря 2008 года программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023 ведущей стала Юлианна Караулова.

В честь юбилея Дибров вернется в студию. Какую именно роль он сыграет в шоу, пока неизвестно.

«Это невероятно волнительно! Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии!» — говорит Караулова.

Дибров, в свою очередь, остался в восторге от совместных съемок.

«Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии — рождается особое электричество», — рассуждает он.

В игре участникам задают по 15 вопросов из разных области знаний. За всю историю шоу шесть участников смогли дойти до победы: двое выиграли по миллиону, а четверо — по три миллиона рублей.

Юбилейный выпуск «Кто хочет стать миллионером?» зрители увидят 27 сентября 2025 года в 16:55 на Первом канале.

До этого Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Он также признался, что хотя юридические формальности развода и завершатся штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

Ранее Дибров отказался смотреть интервью жены Полины.