На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Дибров после развода вернулся в «Кто хочет стать миллионером»

Шоумен Дибров появится в юбилейном выпуске «Кто хочет стать миллионером» с Карауловой
true
true
true
close
Юрий Феклистов/Первый канал

Шоумен Дмитрий Дибров после развода вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В сентябре 2025 года интеллектуальное шоу отмечает юбилей — на экран выйдет тысячный выпуск проекта. Телевизионная викторина впервые вышла в эфир 19 февраля 2001 года, с декабря 2008 года программу вел Дмитрий Дибров, а в апреле 2023 ведущей стала Юлианна Караулова.

В честь юбилея Дибров вернется в студию. Какую именно роль он сыграет в шоу, пока неизвестно.

«Это невероятно волнительно! Дмитрий Дибров — настоящая легенда шоу, и его возвращение заставляет сердце биться чаще. Признаюсь, в первые минуты я даже поймала себя на мысли, что чувствую себя гостьей в собственной студии!» — говорит Караулова.

Дибров, в свою очередь, остался в восторге от совместных съемок.

«Принято думать, что в телевизионной кухне царит жесткая конкуренция, но в нашем случае возникла совершенно магическая атмосфера. Когда две эпохи одной программы встречаются в студии — рождается особое электричество», — рассуждает он.

В игре участникам задают по 15 вопросов из разных области знаний. За всю историю шоу шесть участников смогли дойти до победы: двое выиграли по миллиону, а четверо — по три миллиона рублей.

Юбилейный выпуск «Кто хочет стать миллионером?» зрители увидят 27 сентября 2025 года в 16:55 на Первом канале.

До этого Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Он также признался, что хотя юридические формальности развода и завершатся штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

Ранее Дибров отказался смотреть интервью жены Полины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами