«В сердце не существует печати»: Дибров выступил с первым заявлением после развода

Телеведущий Дибров поблагодарил жену за 17 лет счастья в заявлении после развода
Пресс-служба «RWV Film»

Телеведущий Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Слова экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» передал его адвокат Александр Добровинский, чье выступление опубликовал «Пятый канал».

В обращении к Полине Дибров признался, что хотя юридические формальности развода и завершаются штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

«Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе», — передал слова Диброва Добровинский.

Телеведущий отметил, что благодарен экс-супруге за 17 лет счастливого брака, воспитание троих сыновей и «все хорошее, что было» между ними. Также Добровинский подчеркнул, что его подзащитный Дибров сохранит теплые чувства к Полине и детям, оставаясь открытым для общения с ними.

«До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — подытожил адвокат.

Накануне стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с моделью Полиной. Одинцовский суд Подмосковья утвердил решение о разводе.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Дана Борисова опровергла роман своей дочери с продюсером Диброва.

