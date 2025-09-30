Друг рассказал о последних неделях жизни писателя Бушкова

Писатель Иванов: в последние недели Бушков был в сознании, но не вставал

Писатель Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о последних неделях жизни своего друга и коллеги — писателя Александра Бушкова. Его цитирует aif.ru.

По словам Иванова, Бушков попал в больницу в середине сентября с пневмонией и ишемией. Писатель был в сознании, однако не мог вставать.

29 сентября, добавил друг, у 69-летнего Бушкова остановилось сердце. В свою очередь, бывшая супруга писателя Елена, которая навещала его в больнице, рассказала, что врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли.

Популярность среди читателей Бушков приобрел в середине 1990-х, после выхода фэнтези-дилогии «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова». Он работал в жанрах остросюжетного детектива и фэнтези, а также писал публицистические тексты на исторические темы. В течение карьеры писатель был неоднократно номинирован на премии «Аэлита» и «Роскон». Книга Бушкова «Охота на пиранью» легла в основу сценария фильма режиссера Андрея Кавуна с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Андреем Мерзликиным и Сергеем Гармашем.

В начале сентября в возрасте 77 лет не стало писателя-фантаста Василия Головачева.