Звезде «Кадетства» грозит уголовное дело

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов может быть привлечен к уголовной ответственности. Об этом рассказала юристка Янита Цвик в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Причиной угрозы уголовного дела может стать неуплата алиментов по ст. 157 УК РФ. Ему могут предъявить претензии в случае отсутствия доказательств о финансовой возможности погасить долг и уважительного характера причины неуплаты.

«Если он не погасит возникшую задолженность, его могут привлечь сначала к административной, а затем и уголовной ответственности за неуплату алиментов», — заявила юристка.

27 августа сообщалось, что актер значится в реестре неплательщиков алиментов. В отношении Емельянова в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составил 502 573 рубля.

7 сентября в РИА Новости заявили, что на тот момент общий долг Емельянова по кредитным платежам составил свыше 148 тысяч рублей. Эта сумма включает более 139 тысяч рублей основного долга и около 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.

