На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда сериала «Кадетство» попал в реестр злостных алиментщиков

Актера из сериала «Кадетство» Емельянова внесли в реестр злостных алиментщиков
true
true
true
close
Фомичев Михаил/ТАСС

Звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов значится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и суда.

В отношении актера, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составляет 502 573 рубля.

Бывшая жена Емельянова Екатерина Директоренко рассказывала, что в одиночку воспитывает девятилетнего Степана и семилетнего Василия от актера. По ее словам, после развода артист не участвует в жизни сыновей и не платит алименты. Девушка заявляла, что актеру не интересно зарабатывать для детей, потому что его жизнь «течет в другом направлении».

Емельянов стал известен по роли Алексея Сырникова в сериале «Кадетство». Он дебютировал в кино в 2005 году в драме «Сволочи». Емельянов снимался в таких проектах, как «Синичка», «Пункт пропуска. Офицерская история», «Секретарша», «Волк», «Как я стал русским», «До свидания, мальчики», «Восьмидесятые», «Глухарь. Возвращение», «Кремлевские курсанты».

Ранее у российского актера Игоря Петренко нашли новый миллионный долг по алиментам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами