Звезда «Кадетства» не платит по кредиту

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», задолжал почти 150 тысяч рублей по кредитным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов.
Уточняется, что в середине августа они возбудили исполнительное производство из-за образовавшейся у знаменитости задолженности по кредитным платежам.
При этом общий долг Емельянова составил свыше 148 тысяч рублей. Эта сумма включает более 139 тысяч рублей основного долга и около 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.
27 августа сообщалось, что актер значится в реестре злостных неплательщиков алиментов. В отношении Емельянова, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составил 502 573 рубля.
Ранее микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из «Кадетства».