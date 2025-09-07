На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Кадетства» не платит по кредиту

Звезда сериала «Кадетство» Емельянов задолжал по кредиту более 148 тысяч рублей
СТС

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», задолжал почти 150 тысяч рублей по кредитным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов.

Уточняется, что в середине августа они возбудили исполнительное производство из-за образовавшейся у знаменитости задолженности по кредитным платежам.

При этом общий долг Емельянова составил свыше 148 тысяч рублей. Эта сумма включает более 139 тысяч рублей основного долга и около 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.

27 августа сообщалось, что актер значится в реестре злостных неплательщиков алиментов. В отношении Емельянова, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составил 502 573 рубля.

Ранее микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из «Кадетства».

