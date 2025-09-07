Звезда «Кадетства» не платит по кредиту

Звезда сериала «Кадетство» Емельянов задолжал по кредиту более 148 тысяч рублей

Актер Кирилл Емельянов, известный по роли в сериале «Кадетство», задолжал почти 150 тысяч рублей по кредитным платежам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные приставов.

Уточняется, что в середине августа они возбудили исполнительное производство из-за образовавшейся у знаменитости задолженности по кредитным платежам.

При этом общий долг Емельянова составил свыше 148 тысяч рублей. Эта сумма включает более 139 тысяч рублей основного долга и около 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.

27 августа сообщалось, что актер значится в реестре злостных неплательщиков алиментов. В отношении Емельянова, который исполнил в сериале одну из отрицательных ролей, в 2020 году было открыто исполнительное производство. Долг артиста по алиментам составил 502 573 рубля.

Ранее микрокредитная компания отсудила автомобиль у актера из «Кадетства».