Петросян о Кеосаяне: «Многие его работы были еще впереди»

Юморист Евгений Петросян заявил в беседе с RT, что о потере режиссера Тиграна Кеосаяна скорбит вся страна.

Петросян назвал Кеосаяна добрым человеком большой души и замечательным режиссером.

«И я думаю, что многие его работы были еще впереди, но, увы, кончина прекратила его удивительную жизнь», — отметил комик.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел.

Прощание проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На него пришли певица Юта, официальный представитель МИД России Мария Захарова, актер Стивен Сигал, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, народный артист России Филипп Киркоров, помощник президента России Владимир Мединский, юморист Юрий Стоянов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, телеведущий Дмитрий Киселев, артист балета Николай Цискаридзе, журналистка Ирада Зейналова, певица Лариса Долина, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, актеры Владимир Машков, Федор Добронравов с сыном и другие.

Ранее Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном.