Олег Басилашвили больше не выйдет на сцену БДТ

Актер Басилашвили заявил, что больше не будет играть в БДТ
Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Актер Олег Басилашвили рассказал в беседе с NEWS.ru, что больше не будет играть в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ).

По словам Басилашвили, с текущего репертуара БДТ сняли постановки, в которых он был задействован. Актер принимал участие в спектакле «Лето одного года».

«Больше играть не буду», — поделился артист.

Басилашвили рассказал, что отошел от общественной жизни. Сейчас он вместе с семьей проживает в Репино под Санкт-Петербургом. По словам актера, его не интересует всё, что происходит в публичном пространстве.

26 августа президент России Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. Ему исполнилось 90 лет. Российский лидер пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.

Басилашвили признался, что получил предсказание от гадалки, что проживет дольше 90 лет. Актер добавил, что склонен верить предсказанию.

В 1984 году Олега Басилашвили наградили званием народного артиста СССР. В его фильмографии более 100 работ. Он играл в таких картинах, как «Служебный роман», «Калифорнийская сюита», «Курьер», «Вокзал для двоих», «Вечный зов».

Ранее Басилашвили призвал не эксплуатировать образы советских актеров.

