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90-летний Басилашвили рассказал, сколько лет жизни ему напророчила гадалка

Актер Басилашвили вспомнил, что гадалка предсказала ему свыше 90 лет жизни

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Народный артист СССР Олег Басилашвили признался, что получил предсказание от гадалки, что проживет дольше 90 лет. Его слова передает kp.ru.

Актер добавил, что склонен верить предсказанию. В той же беседе Басилашвили рассказал, что хотел бы посоветовать себе в молодости повнимательнее относиться к своим родителям, а также быть с ними «ласковее и добрее».

«Потом, когда никого из близких не остается на свете, горько сожалеешь о том, что их нет и как мало ты им отдал из того, что они тебе давали. Вот это самое главное», — заявил артист.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. 26 августа артисту исполнилось 90 лет. Российский лидер пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.

До этого сообщалось, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 26 сентября устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР.

Недавно Басилашвили раскритиковал идею продюсера Первого канала Константина Эрнста снять фильм в духе «Семи самураев» с аватарами советских актеров. Он посоветовал не эксплуатировать их образы.

Ранее сообщалось, что премию «Золотая Маска» ждут изменения.

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