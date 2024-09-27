90-летний Басилашвили рассказал, сколько лет жизни ему напророчила гадалка

Народный артист СССР Олег Басилашвили признался, что получил предсказание от гадалки, что проживет дольше 90 лет. Его слова передает kp.ru.

Актер добавил, что склонен верить предсказанию. В той же беседе Басилашвили рассказал, что хотел бы посоветовать себе в молодости повнимательнее относиться к своим родителям, а также быть с ними «ласковее и добрее».

«Потом, когда никого из близких не остается на свете, горько сожалеешь о том, что их нет и как мало ты им отдал из того, что они тебе давали. Вот это самое главное», — заявил артист.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. 26 августа артисту исполнилось 90 лет. Российский лидер пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.

До этого сообщалось, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 26 сентября устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР.

Недавно Басилашвили раскритиковал идею продюсера Первого канала Константина Эрнста снять фильм в духе «Семи самураев» с аватарами советских актеров. Он посоветовал не эксплуатировать их образы.

Ранее сообщалось, что премию «Золотая Маска» ждут изменения.