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Басилашвили об идее снять фильм с аватаром Высоцкого: «Зачем этот цирк?»

Актер Басилашвили призвал не эксплуатировать образы советских актеров

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Yury Pilipenko/Global Look Press

Народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал идею продюсера Первого канала Константина Эрнста снять фильм в духе «Семи самураев» с аватарами советских актеров. Своим мнением он поделился в интервью kp.ru.

«Зачем устраивать этот цирк? Это некрасиво, мне кажется. Вышеназванных замечательных актеров уже нет с нами, и нечего эксплуатировать их образы», — заявил Басилашвили.

В ноябре 2023 года Эрнст заявлял, что разрабатывает фильм, в котором двое актеров будут современные, а остальные пятеро — великие советские артисты в их лучшие годы. Одним из таких персонажей, заявлял продюсер, станет бард Владимир Высоцкий, чей образ воссоздадут при помощи компьютерных технологий. Имена других культовых артистов продюсер оставил в тайне.

Басилашвили посоветовал не эксплуатировать образы знаменитых деятелей культуры, а попробовать сыграть так же, как и они.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. 26 августа артисту исполнилось 90 лет. Российский лидер пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.

До этого сообщалось, что телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 26 сентября устроит марафон фильмов с участием Олега Басилашвили в честь юбилея народного артиста СССР.

Ранее звезда «А зори здесь тихие» призналась в страхе перед сценой.

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