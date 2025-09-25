На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Недоразумение вышло»: представитель Киркорова прокомментировала долги певца по кредиту

Пресс-секретарь Киркорова назвала недоразумением сообщения о долге Киркорова
Пресс-секретарь Филиппа Киркорова Екатерина Успенская рассказала в беседе с изданием «Абзац», что юристы артиста на данный момент проводят проверку о его кредитных долгах.

«У нас в любом случае все судебные дела комментируют юристы. Они сейчас выясняют, что там за недоразумение вышло», — поделилась Успенская.

24 сентября Таганский районный суд Москвы получил иск против народного артиста России Филиппа Киркорова.

АО «Социум Трейд» подало в суд на Киркорова из-за долга. Компания утверждает, что в 2020 году оформила артисту кредит, однако тот не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности.

Предварительное слушание по делу состоится 13 октября 2025 года.

24 сентября портал «Страсти» сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) не стала ликвидировать бренд Киркорова. Налоговая остановила процесс ликвидации ООО «ФИЛЛ ФО Ю» после заявления от заинтересованных лиц — одного из учредителей компании. В публикации не уточняется, кто подал обращение.

Ранее сообщалось, что осудивший СВО актер готов выступить в России за несколько млн рублей.

