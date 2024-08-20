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Барецкий захотел сделать в замке Пугачевой российский Диснейленд

Шоумен Барецкий заявил, что хочет сделать в замке Пугачевой Диснейленд

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Алексей Куденко/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий сообщил в беседе с Life, что хочет сделать российский Диснейленд из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь.

«Пусть люди радуются и местным жителям будет работа, потому-то, думаю, туристы попрут! Хочется сделать что-то светлое!» — поделился шоумен.

Барецкий рассказал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планирует сделать на территории замка зоопарк. Также он хочет разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и открыть там «музей пыток».

«В бассейне Пугачевой и Галкина поселим нильских крокодилов и других животных, короче, туристам будет на что посмотреть. Также будет самый большой в Европе террариум для змей!» — рассказал Барецкий.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее юрист оценил шансы потери Пугачевой замка в Грязи.

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