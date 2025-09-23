Панкратова-Черного перевели в реанимацию

В Курганской филармонии заявили, что Панкратов-Черный находится в реанимации

Представители Курганской филармонии заявили в беседе с aif.ru, что актер Александр Панкратов-Черный находится в реанимации.

Точная причина госпитализации не уточняется. В филармонии заявили, что актер болеет. Пока неизвестно, когда артист вернется на сцену.

23 сентября Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Кургане. Он оказался в больнице в день, когда должен был сыграть в спектакле «Женихи». Театр планирует заменить артиста.

В октябре 2024 года Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной. Жена актера Юлия Монахова опровергла это.

В сентябре 2025-го Mash заявил, что врачи Панкратова-Черного запретили ему курить. По данным издания, у актера выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита. Подробности новой болезни не уточняются. Артист курит с 14 лет.

Монахова отметила в беседе с Mash, что муж пока не бросил вредную привычку насовсем. На данный момент актер сократил употребление сигарет в два раза.

