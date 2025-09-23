На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шура вспомнил, как «раком поднял всю страну»

Певец Шура заявил, что продолжал выступать во время борьбы с раком
Anton Mukhametchin/Global Look Press

Певец Шура признался в беседе с «Пятым каналом», что во время продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием продолжал выступать на сцене.

«В 1990-е я раком поднял всю нашу страну. Когда не было хлеба, не было водки в наших магазинах, все хотели зрелищ», — поделился артист.

Шура добавил, что многие фанаты тратили последние деньги на его концерт. По словам музыканта, в настоящее время эти поклонники поднялись и благодарят его за выступления.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

В июле 2024-го Шура признался, что не будет заводить детей, так как боится передать им различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

Ранее Шура удивился лабубе со своим лицом.

