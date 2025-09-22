Спецпредставитель Путина прокомментировал отказ Shaman от оценки на «Интервидении»

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швыдкой назвал правильным шагом отказ певца Shaman от оценки на «Интервидении»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал отказ российского певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) от оценки на международном песенном конкурсе «Интервидение». Его цитирует ТАСС.

Он назвал решение заслуженного артиста России благородным и правильным шагом.

«Это абсолютно правильный шаг, потому что всегда на жюри влияет атмосфера в стране, где проходит конкурс. Значение имеет и публика», — считает Швыдкой.

Спецпредставитель президента допустил, что некоторые зрители могут посчитать такую просьбу нарушением регламента конкурса, однако обратил внимание на то, что «жизнь мудрее и богаче любых правил».

Shaman, считает Швыдкой, имел большие шансы на победу, но своим поступком продемонстрировал зрелость и внутреннюю силу.

20 сентября в Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение – 2025». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Изначально на сцену должны были выйти участники из 23 стран. Однако уже по ходу финала стало известно, что певица VASSY, представляющая США, но имеющая также австралийское гражданство, не выступит. Отмена произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее сообщалось, сколько зрителей посмотрели «Интервидение».

