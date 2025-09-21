Кристофер Нолан стал президентом Гильдии режиссеров Америки

Автор «Оппенгеймера» и «Довода» Кристофер Нолан был избран президентом Гильдии режиссеров Америки. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Нолан сменил Лесли Линка Глаттер. Режиссер назвал эту должность величайшей честью в его карьере. Он состоит в Гильдии с 2001 года, а с 2015 года входит в ее национальный совет.

«Наша индустрия переживает огромные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глаттер за ее руководство на протяжении последних четырех лет. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ней и вновь избранным Советом директоров», — поделился режиссер.

В декабре 2024-го издание The Hollywood Reporter сообщило, что Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

Ранее Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении».