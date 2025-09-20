Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»

Конкурс «Интервидение» не преследует политических целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с отказом певицы Vassy от участия в музыкальном фестивале, пишет РИА Новости.

«Мы не гонимся за каким-то политическим эффектом. Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», – подчеркнул Лавров.

Организаторы конкурса сообщили, что Vassy, имеющая гражданство Австралии, вынуждена отказаться от участия из-за беспрецедентного давления, оказываемого австралийским правительством.

Организаторы отметили, что США остаются полноправными участниками международного песенного конкурса «Интервидение» и будут представлены на конкурсе в составе жюри.

Конкурс «Интервидение» проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на нем представит певец Shaman. В составе жюри от РФ будет народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

