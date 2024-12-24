Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею»

Режиссер Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Следующий фильм Кристофера Нолана — «Одиссея». Это мифический боевик, съемки которого проходили во всем мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — заявила студия Universal.

Главные роли в фильме исполнили известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон.

В октябре издание Deadline писало, что съемки, по предварительной информации, могут начаться в начале 2025 года. Детали сюжета держались в секрете.

Фильм станет третьей совместной работой Дэймона и Нолана. Лента выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

Десять фильмов Нолана собрали более $6,7 млрд по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на «Оскар», победив в восьми из них.

Ранее Карл III посвятил Кристофера Нолана в рыцари за «Оппенгеймера».