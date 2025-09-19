На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Андреасян представил первый трейлер «Сказки о царе Салтане»

Вышел трейлер фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Андреасяна
true
true
true

Режиссер Сарик Андреасян представи первые трейлер и постер фильма «Сказка о царе Салтане». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба студии KIONFILM.

История по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля. Над производством фильма работает Кинокомпания братьев Андреасян совместно с KIONFILM.

Дистрибьютором проекта будет компания «Атмосфера кино». Режиссерское кресло фильма занял Сарик Андреасян.

Супруга Андреасяна Лиза Моряк сыграла царицу, Павел Прилучный — царя, также в картине появляются Владимир Сычев, Федор Лавров и другие артисты.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

Ранее Стас Пьеха объяснил выбор Shaman в качестве участника «Интервидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами