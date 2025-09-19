Андреасян представил первый трейлер «Сказки о царе Салтане»

Режиссер Сарик Андреасян представи первые трейлер и постер фильма «Сказка о царе Салтане». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба студии KIONFILM.

История по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля. Над производством фильма работает Кинокомпания братьев Андреасян совместно с KIONFILM.

Дистрибьютором проекта будет компания «Атмосфера кино». Режиссерское кресло фильма занял Сарик Андреасян.

Супруга Андреасяна Лиза Моряк сыграла царицу, Павел Прилучный — царя, также в картине появляются Владимир Сычев, Федор Лавров и другие артисты.

28 апреля режиссер Сарик Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

