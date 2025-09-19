«Герой последних лет»: Пьеха объяснил выбор Shaman в качестве участника «Интервидения»

Певец Стас Пьеха в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал выбор Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в качестве представителя России на предстоящем музыкальном конкурсе «Интервидение».

«Я не смотрю практически никакие конкурсы, только соревнования ММА. Но «Интервидение», возможно, посмотрю. Считаю, что кандидатура Shaman как представителя России — абсолютно актуальна. Он — герой последних лет, голосистый, напористый, умеющий выступать в конкурсных условиях, прошедший большое количество шоу, закаленный в этом формате. У него есть своя аудитория и правильные ценности», — объяснил Пьеха.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

