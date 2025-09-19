На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Кривится и завидует»: Шаляпин — о реакции шоу-бизнеса на участие Shaman в «Интервидении»

Певец Шаляпин заявил, что в российском шоу-бизнесе завидуют Shaman
true
true
true
close
Анна Ким/РИА Новости

Певец Прохор Шаляпин пожелал удачи представителю России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в преддверии предстоящего конкурса «Интервидение».

«Я к Shaman отношусь очень хорошо. Он действительно талантливый человек. И я желаю ему победы, искренне, от всей души. Весь шоу-бизнес кривится, завидует, а я от души ему желаю победы. Пусть парню повезет в очередной раз. Хотя у него и без того гастроли, концерты — он мегавостребованный артист», — сказал Шаляпин.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

Подробнее об «Интервидении», его формате и участниках читайте здесь.

Ранее Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами