«Кривится и завидует»: Шаляпин — о реакции шоу-бизнеса на участие Shaman в «Интервидении»

Певец Прохор Шаляпин пожелал удачи представителю России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в преддверии предстоящего конкурса «Интервидение».

«Я к Shaman отношусь очень хорошо. Он действительно талантливый человек. И я желаю ему победы, искренне, от всей души. Весь шоу-бизнес кривится, завидует, а я от души ему желаю победы. Пусть парню повезет в очередной раз. Хотя у него и без того гастроли, концерты — он мегавостребованный артист», — сказал Шаляпин.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии примут представители 23 стран, от России на шоу выступит Shaman. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

Подробнее об «Интервидении», его формате и участниках читайте здесь.

Ранее Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении».