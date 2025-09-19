Певица Слава сравнила себя с «мокрым подохлым мышом»

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) деталями состояния своего здоровья.

Исполнительница опубликовала видеоролик из вагона поезда, в котором предстала, судя по всему, после сна. Она демонстративно покашляла на камеру, чем подтвердила, что еще не до конца оправилась после болезни.

«Состояние мокрого подохлого мыша», — написала Слава.

Еще 17 сентября Сланевская делилась, что заболела вирусной инфекцией. Певица не вдавалась в подробности заболевания, а лишь продемонстрировала себя, лежащую на кровати с высокой температурой. Свою запись артистка сопроводила фразой: «Вирус добрался и до меня».

Накануне Роспотребнадзор заявил о резком росте заболеваемости ОРВИ. Число заболевших по всей России резко выросло на 63,8% за последнюю неделю.

Помимо этого, по данным специалистов, увеличилась частота заражений COVID-19. За последнюю неделю было зафиксировано 15 тыс. случаев.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры профилактики, включая ограничение контактов с людьми при первых признаках недомогания, проветривание помещений и соблюдение личной гигиены.

