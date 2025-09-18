«В самом соку»: Долину предложили отправить на «Интервидение-2026»

Певец Алексей Глызин заявил «Абзацу», что народную артистку России Ларису Долину нужно отправить на «Интервидение» в 2026 году.

«Лариса Александровна в самом соку. Прямо девушка на выданье», — поделился артист.

Глызин назвал Долину достойным кандидатом на «Интервидение» и уважаемым человеком с уникальным голосом.

«Уж она-то покажет всем, где раки зимуют», — отметил певец.

10 сентября президент России Владимир Путин поздравил Ларису Долину с днем рождения. Ей исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года. Президент пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Ранее Долина перестала смотреть зарубежное кино после начала СВО.