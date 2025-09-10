Путин поздравил Долину и отметил ее самобытный талант

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Ларису Долину с днем рождения. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

10 сентября Долиной исполнилось 70 лет. Артистка посвятила своей профессии 54 года.

«Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, покорить сердца многочисленных почитателей джазового, эстрадного искусства», — поделился президент.

Путин также отметил значимый вклад Долиной в педагогике и ее наставническую работу. Он пожелал исполнительнице успехов, здоровья и неиссякаемого вдохновения.

6 сентября Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В указе певица упоминается как заведующая кафедрой Московского государственного института культуры (МГИК). Также она является членом ученого совета вуза.

Певицу удостоили орденом «за большой вклад в развитие за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Долина раскрыла табу на сцене.