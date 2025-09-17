Стали известны дата и место похорон режиссера Бутусова

Российского режиссера Юрия Бутусова похоронят в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября. Об этом сообщает Театр имени Ленсовета в своем Telegram-канале.

«Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00», — говорится в сообщении.

23 августа у театра им. А. С. Пушкина создали стихийный мемориал. Он расположился под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленной Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году. Поклонники режиссера приносили цветы, фотографии и свечи.

В этот же день проходила гражданская панихида по театральному режиссеру Бутусову.

Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии. Он был многократным лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», а также получал награды «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

Ранее собиравшим деньги на похороны Бутусова артистам заблокировали счета.