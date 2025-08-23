В Москве прощаются с Юрием Бутусовым

В Москве началась гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову. Об этом сообщает ТАСС.

С Бутусовым прощаются в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. До официального начала церемонии у входа в театр, под афишей спектакля «Барабаны в ночи», поставленной Бутусовым по одноименной пьесе Бертольта Брехта в 2016 году, поклонники организовали стихийный мемориал: принесли цветы, фотографии, свечи.

Урна с прахом режиссера установлена на основной сцене Театра имени Пушкина. Сцену для прощания украсили декорациями из московских спектаклей режиссера, в фойе разместили его портрет.

Венки на прощание с Бутусовым прислали коллективы МХАТ, Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, театра «Студия театрального искусства» (СТИ) и других театров.

Режиссера не стало 9 августа, ему было 63 года. Как рассказали близкие, он утонул во время отдыха в Болгарии.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», получал премии «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

