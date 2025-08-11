На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собиравшим деньги на похороны Бутусова артистам заблокировали счета

Хореограф Сигалова: карты коллег режиссера Бутусова заблокировали
Владимир Федоренко/РИА Новости

Собиравшие деньги на похороны театрального режиссера Юрия Бутусова артисты сообщили о блокировке счетов. Об этом рассказал портал «Страсти».

Одной из тех, кто опубликовал сообщение о сборе на похороны первыми, была актриса Чулпан Хаматова. Вскоре она удалили пост из социальных сетей.

Как рассказала хореограф и режиссер-постановщик Алла Сигалова, счета, на которые коллеги Бутусова просили переводить деньги, заблокированы.

«Внимание! Банковские данные, сообщенные ранее, заблокированы! О другой возможности помощи сообщим позже», — написала у себя на странице она.

10 августа Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. 63-летнему Бутусову не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.

Ранее были названы дата и место прощания с артистом Иваном Краско.

