Пожелавшему стать гражданином Украины Смольянинову грозит новый штраф в России

Против актера Смольянинова составили протокол за нарушение закона об иноагентах
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) был зарегистрирован 15 сентября протокол о нарушении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

Как сообщили источники, актеру грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей за несоблюдение требований по маркировке материалов и предоставлению отчетности о себе в уполномоченный орган. Судебное заседание пройдет 13 октября.

В начале августа Черемушкинский суд Москвы уже штрафовал Смольянинова за нарушение закона об иноагентах. Размер санкций составил 48 тыс. рублей. Причиной стало то, что актер не предоставил своевременно сведения о себе в уполномоченный орган.

13 января 2023 года Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов. А в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

25 января 2024 года в сети появилось видео, в котором Смольянинов заявил о готовности получить украинское гражданство. О своем желании стать гражданином Украины он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

