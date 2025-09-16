На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер Роберт Редфорд

Актер Роберт Редфорд скончался на 89-м году жизни
Twentieth Century Fox

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Редфорд скончался во сне. Точная причина неизвестна. Артист наиболее известен по участию в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки».

Редфорд начал актерскую карьеру в 1959 году. Он работал в театральных постановках на Бродвее и в различных развлекательных телешоу. В 1962-м он снялся в полнометражном фильме «Охота на поле боя». Артист является номинантом и лауреатом таких международных кинопремий, как «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA. Он был одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, получивших эту награду за дебютный фильм.

В 2020 году сын Роберта Редфорда Джеймс скончался на 59-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. Режиссер-документалист и соучредитель благотворительного кинофонда Редфордов десятилетиями страдал от болезни печени — у него еще в детстве был обнаружен первичный склерозирующий холангит, в 1990-х он пережил две пересадки печени. В последние годы у него развился рак желчных протоков.

Ранее умер еще один актер из «Тайн следствия».

