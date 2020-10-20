Умер сын Роберта Редфорда

Сын актера Роберта Редфорда Джеймс скончался на 59-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщила в Twitter его жена Кайл.

Режиссер-документалист и соучредитель благотворительного кинофонда Редфордов десятилетиями страдал от болезни печени — у него еще в детстве был обнаружен первичный склерозирующий холангит, в 1990-х он пережил две пересадки печени. В последние годы у него развился рак желчных протоков.

Представительница 84-летнего Роберта Редфорда заявила, что артист попросил публику уважать его право скорбеть по сыну в тайне. «Неизмеримое горе — потерять дитя. Джеймс был любящим сыном, мужем и отцом», — сказала она.

У покойного, кроме жены, осталось двое детей — Лена и Дилан.