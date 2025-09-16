На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер еще один актер из «Тайн следствия»

В Петрозаводске скончался актер Владимир Мойковский
true
true
true
close
kino-teatr.ru

В Петрозаводске скончался заслуженный артист России Владимир Мойковский. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу петрозаводского театра «Творческая мастерская», где служил актер.

Мойковскому было 78 лет, артистической карьере он посвятил 57 лет.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что ушел из жизни наш дорогой коллега и друг, большой мастер, один из любимейших зрителей актеров, основатель «Творческой мастерской» заслуженный артист России, народный артист Карелии Владимир Игоревич Мойковский», — рассказали в театре.

Актер снимался в сериалах «Тайны следствия», «Гончие», «Дорогой мой человек».

Владимир Мойковский родился 13 марта 1947 года в Ленинграде. В 1969-м окончил ЛГИТМиК. В 1973 году был лауреатом Премии комсомола Карелии, которую получил за главную роль в постановке «Валентин и Валентина».

Накануне сообщалось, что также игравший в «Тайнах следствия» заслуженный артист России Дмитрий Лагачев мог напророчить свою смерть сербской загадкой.

Ранее не стало режиссера Валерия Ускова.

