Жена Петросяна сообщила о загадочной болезни детей: «Накрыло неведомой дрянью»

Жена юмориста Евгения Петросяна, блогерша Татьяна Брухунова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о болезни детей — пятилетнего сына Вагана и годовалой дочери Матильды.

«Детей накрыло неведомой дрянью. Все известные тесты отрицательные», — написала знаменитость.

Брухунова сопроводила публикацию снимком одного из результатов медицинских тестов с отрицательным результатом. Блогерша не стала делиться подробностями состояния наследников.

Петросян и Брухунова официально оформили отношения в декабре 2019 года. Помощница юмориста стала его пятой женой. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. У супругов двое детей: Ваган и Матильда.

В начале июля блогерша показала редкое совместное фото сына и дочери в Instagram. Она поделилась снимками сына Вагана и дочери Матильды в пижамах в домашнем интерьере. Мальчик держал за руку сестру и бегал с ней по коридору.

В августе Петросян и Брухунова провели совместный отдых в Турции. Знаменитости делились с поклонниками снимками, на которых предстали отдыхающими на побережье Средиземного моря в турецком городе Белек.

