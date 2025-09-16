«Человек, подаривший мне главное»: Брухунова раскрыла секрет счастливого брака с Петросяном

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась в Instagram с теплыми словами к супругу, который отмечает 16 сентября свой 80-летний юбилей.

Брухунова подчеркнула в публикации глубину отношений с возлюбленным. Она сопроводила пост свежей совместной фотографией с артистом, которого назвала «волшебником».

«Я — счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной. Внимательный и чуткий, добрый и отзывчивый, сильный и трогательный. Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью», — написала блогерша.

В комментариях интернет-пользователи посчитали обращение Брухуновой к супругу трогательным. Многие фанаты присоединились к ее поздравлениям и пожелали Евгению Петросяну крепкого здоровья.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

