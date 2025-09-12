«Было обидно»: Басков рассказал, как дети сравнили его с принцем из «Шрека»

Певец Басков признался, что его обидело сравнение с принцем из «Шрека»

Дети сравнили народного артиста России Николая Баскова с принцем Чармингом из мультфильма «Шрек», когда тот находился в торговом центре. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: «Мама, это же принц из Шрека». Было обидно», — поделился артист.

Он уточнил, что ему стало не по себе из-за ассоциации с вымышленным персонажем. Однако он добавил, что это сравнение «все равно приятно».

10 сентября Николай Басков впервые высказался о своем сходстве с персонажем мультфильма «Шрек 2» принцем Чармингом, соответствующий ролик он опубликовал в социальной сети TikTok. На своей странице певец, которого в сети неоднократно сравнивали с персонажем, показал кадры из мультфильма под свою песню «Натуральный блондин».

В комментариях 48-летний артист признался, что хочет стать популярным в TikTok. Кроме того, пошутил Басков, он стеснялся признать свое сходство с персонажем.

Ранее хирург раскрыл, к каким пластическим операциям прибегал Николай Басков.