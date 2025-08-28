На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антонов об отказе сотрудничать с Куклачевым: «У животных ужасающие условия содержания»

Певец Антонов заявил, что не согласился бы отдать своих кошек Куклачеву
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что не стал бы сотрудничать с дрессировщиком Юрием Куклачевым, поскольку категорично относится к циркам в целом. Его слова передает «Абзац».

Еще в 2023 году СМИ раскрывали, что у Антонова в усадьбе живут 40 кошек, 17 собак, 20 белок, утки, гуси, павлины и другие животные. Певец признавался, что тратит только на еду для питомцев порядка 50 тыс. рублей ежемесячно.

Позиция Антонова заключается в том, что он не готов подвергать своих животных каким-либо испытаниям ради шоу. В интервью с «Абзацем» певец заявил, что «неинтересно сдавать своих животных Куклачеву». Он назвал питомцев беззащитными существами, которые должны жить своей жизнью.

«В цирках у животных чаще всего ужасающие условия содержания. Я берегу каждого своего зверя, и монетизация ценой их здоровья мне не нужна», — отметил артист.

Дрессировщик Юрий Куклачев занялся художественными экспериментами с кошками еще в 1970-х годах, а уже в 1976-м был награжден «Золотой короной клоунов» в Канаде. Сейчас в труппе Театра кошек Куклачева около 200 актеров-животных, которые живут в специально оборудованных для них апартаментах.

