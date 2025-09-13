На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Элтон Джон показал фото с многочисленными травмами

Певец Элтон Джон сыграл пациента в новом мюзикле
true
true
true
close
eltonjohn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский певец Элтон Джон показал фото с многочисленными травмами. Новыми кадрами он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Слишком сильно зажигал... Оказался в гипсе!» — подписал фото 78-летний артист.

Слово «cast» в английском языке означает и «гипс», и «актерский состав». Фотографии, опубликованные Элтоном Джоном, были сделаны на съемках нового мюзикла Роба Райнера «Spinal Tap: Продолжение конца». Очевидно, артист сыграл звездного пациента некоей клиники.

Фильм станет продолжением псевдодокументальной комедии Райнера 1984 года «Это — Spin̈al Tap!», рассказывающей о вымышленной британской рок-группе, чей успех идет на убыль. Исполнители главных ролей впоследствии стали рок-группой в настоящей жизни.

Некоторых поклонников фотографии сперва насторожили. Еще в октябре 2024 года Элтон Джон признавался, что его здоровье оставляет желать лучшего — артист слепнет, кроме того, ему заменили многие органы.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты, левого и правого коленей», — рассказывал исполнитель.

Единственный орган, не подвергшийся хирургическому вмешательству на теле артиста, — левое бедро. Элтон Джон отметил, что несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, он «все еще здесь».

Ранее сообщалось, что Михаил Турецкий заново учится ходить после тяжелой операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами