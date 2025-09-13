Британский певец Элтон Джон показал фото с многочисленными травмами. Новыми кадрами он поделился на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Слишком сильно зажигал... Оказался в гипсе!» — подписал фото 78-летний артист.

Слово «cast» в английском языке означает и «гипс», и «актерский состав». Фотографии, опубликованные Элтоном Джоном, были сделаны на съемках нового мюзикла Роба Райнера «Spinal Tap: Продолжение конца». Очевидно, артист сыграл звездного пациента некоей клиники.

Фильм станет продолжением псевдодокументальной комедии Райнера 1984 года «Это — Spin̈al Tap!», рассказывающей о вымышленной британской рок-группе, чей успех идет на убыль. Исполнители главных ролей впоследствии стали рок-группой в настоящей жизни.

Некоторых поклонников фотографии сперва насторожили. Еще в октябре 2024 года Элтон Джон признавался, что его здоровье оставляет желать лучшего — артист слепнет, кроме того, ему заменили многие органы.

«Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты, левого и правого коленей», — рассказывал исполнитель.

Единственный орган, не подвергшийся хирургическому вмешательству на теле артиста, — левое бедро. Элтон Джон отметил, что несмотря на многочисленные проблемы со здоровьем, он «все еще здесь».

