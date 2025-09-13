Осужденный за изнасилование актер «Подранков» лежит в безымянной могиле

Актер Алексей Черствов, прославившийся ролью Алеши Бартенева в фильме «Подранки» Николая Губенко, лежит в безымянной могиле. Об этом сообщает «Экспресс газета».

На момент выхода фильма «Подранки» Бартеневу было порядка 14 лет, а уже в 16-летнем возрасте артиста осудили на восемь лет за соучастие в изнасиловании и грабеже. По свидетельствам близких, существовали сомнения в его виновности, однако режиссер Губенко ещё во время съёмок отмечал проявления жестокости в характере мальчика. На вопрос постановщика : «Кем ты хочешь стать?», — Черствов отвечал: ««Нацистом, потому что у них красивая форма».

После освобождения Черствов пытался найти себя в жизни: работал разнорабочим, занимался ремонтом квартир и пытался освоить профессию автомеханика. Однако в итоге мужчина пристрастился к алкоголю. Соседи называли Черствова человеком с золотыми руками, но тяжелым детством.

В 2011 году на Малодубенском кладбище под Орехово-Зуевом с табличкой с номером 20789 упокоили мужчину — «местного алкаша», которого обнаружили с пробитой головой на улице. В тот момент опознать его не удалось — это случилось только спустя год благодаря дяде Черствова.

Ранее сообщалось, что Дибров зарабатывает миллионы на поминках.