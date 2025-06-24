На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета

В Театре Моссовета пройдет прощание с актрисой Талызиной

В Государственном академическом театре имени Моссовета 24 июня простятся с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Об этом сообщает ТАСС.

Могила актрисы расположится на Ваганьковском кладбище рядом с могилами родных.

Валентины Талызиной не стало 21 июня в возрасте 90 лет. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Талызина была ведущей актрисой Театра Моссовета. Она поступила в труппу театра сразу после окончания Российского института театрального искусства в 1968 году и сыграла на сцене Театра Моссовета около 40 центральных и главных ролей.

Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино».

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что незадолго до кончины Валентина Талызина раскрыла свою мечту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами