Прощание с Талызиной пройдет в Театре Моссовета

В Государственном академическом театре имени Моссовета 24 июня простятся с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Об этом сообщает ТАСС.
Могила актрисы расположится на Ваганьковском кладбище рядом с могилами родных.
Валентины Талызиной не стало 21 июня в возрасте 90 лет. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.
Талызина была ведущей актрисой Театра Моссовета. Она поступила в труппу театра сразу после окончания Российского института театрального искусства в 1968 году и сыграла на сцене Театра Моссовета около 40 центральных и главных ролей.
Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино».
Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».
Ранее стало известно, что незадолго до кончины Валентина Талызина раскрыла свою мечту.