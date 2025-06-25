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Талызина раскрыла в последнем интервью, что пережила предательство внучки

Актриса Талызина признавалась в пережитом предательстве незадолго до кончины
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«Мосфильм»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспомнила в эфире программы «Малахов», снятое за две недели до ее кончины, о предательстве внучки Анастасии. Об этом сообщает «СтарХит».

Талызина рассказала, что Анастасия не пригласила ее на свадьбу. Внучка, возмущалась звезда «Иронии судьбы», даже не сообщила ей о самом торжестве. Позднее актриса выяснила, что не была приглашена на свадьбу, поскольку родственники боялись ее взрывного характера.

«Дочка сказала, что приедут иркутские родственники и… замолчат, мол, я возьму все внимание на себя… Но они хотели, чтобы все внимание было обращено на них, поэтому сделали такую подлость. Я страшно переживала!» — заявила артистка.

В то же время Талызина призналась, что восхищается Анастасией, которая пошла по ее стопам и занялась актерской деятельностью. Она назвала внучку звездой. Звезда также отметила в последнем интервью, что планирует завещать Анастасии свою квартиру в центре Москвы на Большой Никитской улице.

Анастасия Талызина вышла замуж летом 2024 года. Ее избранником стал актер Сергей Новосад. Пара познакомилась в 2022 году на съемках фильма «Я делаю шаг», где они играли влюбленных.

Актрисы Валентины Талызиной не стало 21 июня после продолжительной болезни из-за рака. Артистка до последнего работала в театре, а свое 90-летие встретила на сцене Театра Моссовета. Актриса вошла в историю отечественного кинематографа благодаря ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи», а ее голосом говорит мама Дяди Федора в «Трое из Простоквашино».

Подробнее о том, какой была Валентина Талызина на сцене, в кино и в жизни, — в материале «Газеты.Ru».

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