Путин высказался о литературном творчестве

Путин выступил за взаимодействие писателей из разных стран

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Петербурге выступил за укрепление взаимодействия писателей из разных стран.

Глава государства считает литературное творчество «прекрасной средой» для общения.

На заседании политик также призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций.

По его словам, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание. Поэтому нужно не допустить исчезновения малочисленных культур и освободить мир от двойных стандартов и попыток отмены той или иной культуры.

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Центральным событием форума стало мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

