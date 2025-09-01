На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России запретили иноагентам заниматься просветительской работой

В России с 1 сентября иноагенты не смогут заниматься просветительской работой
true
true
true
close
Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября вступил в силу запрет на просветительскую деятельность иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно документам, теперь иноагенты не могут заниматься образовательной и просветительской деятельностью в отношении взрослых. Раньше запрет распространялся только на работу с детьми.

Также поправки предусматривают, что после признания иноагентом лицензия на образовательную работу сразу прекращает свое действие.

26 августа госсовет Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете публичного использования творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев. Документ уже разослан по субъектам, которые входят в состав Южно-российской парламентской ассоциации. Ответы получены от 11 из 17 законодательных органов регионов, они поддержали инициативу.

Ранее в кабмине одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами