В России запретили иноагентам заниматься просветительской работой

В России с 1 сентября иноагенты не смогут заниматься просветительской работой

В России с 1 сентября вступил в силу запрет на просветительскую деятельность иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно документам, теперь иноагенты не могут заниматься образовательной и просветительской деятельностью в отношении взрослых. Раньше запрет распространялся только на работу с детьми.

Также поправки предусматривают, что после признания иноагентом лицензия на образовательную работу сразу прекращает свое действие.

26 августа госсовет Крыма подготовил проект обращения в Госдуму о запрете публичного использования творчества иноагентов и недружественных к России иностранцев. Документ уже разослан по субъектам, которые входят в состав Южно-российской парламентской ассоциации. Ответы получены от 11 из 17 законодательных органов регионов, они поддержали инициативу.

Ранее в кабмине одобрили поправки о лишении иноагентов налоговых льгот.